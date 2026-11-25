WhatsApp prepara una nueva forma de compartir memes, bromas y reacciones en las conversaciones. Se trata de los stickers con audio, una herramienta que añade sonido a las pegatinas animadas para que los usuarios puedan acompañar sus imágenes con frases, grabaciones de voz y efectos.

La nueva función ya comenzó a extenderse a dispositivos iOS, después de aparecer en las pruebas de Android. Sin embargo, su incorporación no es generalizada y depende de la habilitación que realice la aplicación en cada cuenta. Por ello, algunos usuarios ya pueden crear y enviar estas pegatinas, mientras que otros todavía no encuentran la opción en sus teléfonos.

¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp paso a paso?

La nueva característica está integrada en el editor de stickers de WhatsApp. Para comenzar a utilizarla necesitas tener habilitado el botón de sonido y seleccionar un video almacenado en tu celular. Aquí el paso a paso para crearlos:

Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación individual o grupal.

Presiona el ícono de emojis que aparece junto al espacio para escribir mensajes.

Selecciona la pestaña de stickers.

Pulsa la opción Crear sticker.

Elige un video de la galería de tu teléfono.

Ajusta el fragmento que deseas convertir en una pegatina animada.

Una vez que aparezca el editor, busca el ícono de audio o de ondas sonoras en la parte superior de la pantalla.

Presiona el botón para abrir las opciones de sonido.

Selecciona el audio que quieras incorporar al sticker.

Escucha la vista previa para comprobar que la animación y el sonido coincidan.

Finalmente, pulsa el botón de enviar para compartir tu creación.

Para comprobar si tienes acceso, abre una conversación, entra al apartado de stickers y selecciona la opción para crear uno nuevo. Si aparece un botón de audio dentro del editor, significa que tu cuenta ya recibió la función.

En caso de que no encuentres esa herramienta, tendrás que esperar a que WhatsApp habilite la novedad en tu perfil. La compañía no ha establecido una fecha para que esté disponible de manera general.

Una de las particularidades de esta modalidad es que el sonido no se activa automáticamente cuando alguien recibe la pegatina. WhatsApp incorpora un pequeño símbolo de volumen para indicar que el sticker tiene una pista sonora.

FBPT