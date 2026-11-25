El municipio de Galeana, Nuevo León, ha registrado bajas temperaturas por debajo de los 0°C centígrados, lo que ha generado condiciones de helada y caída de aguanieve.

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que la presencia de aguanieve se registró en los ejidos 18 de Marzo y Derramadero, donde la temperatura cayó hasta -1°C. Además de Galeana, otros puntos del estado de Nuevo León también presentaron un ambiente helado.

En el municipio de Aramberri se registraron 6.5°C, mientras que en Linares la temperatura llegó a 7.5°C. En la zona de la Presa El Cuchillo, en China, bajó hasta los 8.5°C; en el aeropuerto de Apodaca se reportaron 8.6°C y en Monterrey llegó a los 10°C.

Rescatistas del estado emitieron una serie de recomendaciones ante las bajas temperaturas y heladas que se pueden llegar a registrar en el estado de Nuevo León. Entre ellas se encuentra utilizar ropa abrigada, especialmente al salir por las mañanas.

También recordaron a la población que se debe evitar el uso de anafres braseros o calentadores de combustión dentro de espacios cerrados para evitar que se registren intoxicaciones por el monóxido de carbono que generan este tipo de artefactos.

Debido a que las niñas y niños, así como los adultos mayores y las mascotas, son vulnerables ante las bajas temperaturas, rescatistas pidieron a los ciudadanos protegerlos y evitar que permanezcan expuestos al frío por periodos prolongados.