A dos días de la explosión de su casa en el fraccionamiento Puerta Oriente, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, la esposa del músico vallenato Pepo López continúa en el hospital delicada de salud.

Karla Guadalupe, de 31 años de edad, presenta lesiones por quemaduras de primer, segundo y tercer grado en diferentes partes de su cuerpo. Por su parte, el acordeonista y vocalista del grupo Passion Vallenata, así como otra familiar, identificada como Flor, de 50 años de edad, permanecen estables.

Gerardo Enrique García Hernández, nombre de Pepo López, de 35 años de edad, sufrió quemaduras de primer y segundo grado, las cuales no ponen en peligro la vida, aunque y sí tardan más de 15 días en sanar.

El dictamen preliminar entregado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León refiere que Flor pudiera ser la menos afectada, pues presenta quemaduras de primer grado que no ponen en peligro su vida y tardan menos de 15 días en sanar.

Los tres son atendidos en un hospital particular ubicado en la colonia Libertad, en el municipio de Guadalupe. Se informó que, al momento del siniestro, en el lugar estaban tres niños, al parecer hijos de Gerardo y Karla, quienes resultaron ilesos y fueron extraídos por algunos vecinos y otros familiares.

La explosión fue reportada momentos después de las 18:30 horas de lunes 23 de noviembre en un domicilio ubicado sobre la calle Caravaggio, esquina con Picasso, en el fraccionamiento Puerta Oriente.

Una acumulación de gas, generada por una fuga en un tanque de 20 kilos de capacidad, habría sido la causa de la explosión en el segundo nivel de la vivienda de Pepo López, vocalista del grupo Passion Vallenata.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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