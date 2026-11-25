Realizan la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Guadalajara; hay un contingente de estudiantes, mujeres y hombres de la UDG.

El contingente dio inicio en la Plaza de la República para posteriormente caminar sobre la Av. Chapultepec, donde cargan pancartas y dan lectura a letanías.

Los manifestantes también cargan con una red de color rojo, en forma simbólica, para levantar la voz por aquellas mujeres víctimas de feminicidio.

Las personas reunidas exigen un alto a la violencia de género y a las desapariciones de mujeres en el estado de Jalisco.

Cabe señalar que el contingente se dirige hacia la glorieta de Las y Los Desaparecidos, en Guadalajara.