Realizan Marcha en Guadalajara Contra la Violencia a la Mujer
Se lleva a cabo la manifestación del 25N en la Perla Tapatía; el contingente dio inicio desde la Plaza de la República
Se lleva a cabo la manifestación del 25N en la Perla Tapatía; el contingente dio inicio desde la Plaza de la República
Realizan la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Guadalajara; hay un contingente de estudiantes, mujeres y hombres de la UDG.
El contingente dio inicio en la Plaza de la República para posteriormente caminar sobre la Av. Chapultepec, donde cargan pancartas y dan lectura a letanías.
Los manifestantes también cargan con una red de color rojo, en forma simbólica, para levantar la voz por aquellas mujeres víctimas de feminicidio.
Las personas reunidas exigen un alto a la violencia de género y a las desapariciones de mujeres en el estado de Jalisco.
Cabe señalar que el contingente se dirige hacia la glorieta de Las y Los Desaparecidos, en Guadalajara.