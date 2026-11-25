Una mujer perdió la vida al ser atropellada por un tráiler en el patio de una empresa ubicada en el municipio de Arteaga, la mañana de este miércoles. El accidente ocurrió en una de las áreas destinadas a las maniobras de carga y descarga de mercancía.

Minutos antes de las 9:00 horas se reportó que en la planta una empresa ubicada sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia, se había registrado el atropellamiento de una persona. Los hechos ocurrieron en uno de los patios de carga y descarga de la compañía.

Trascendió que el accidente se registró cuando el conductor del tráiler, identificado como Yahir 'N', de 23 años, presuntamente no se percató de la presencia de una de las trabajadoras, identificada como Janeth Elizabeth Morales Valdés, de 28 años. Ambos tenían su domicilio en Saltillo.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, frente al tráiler involucrado, por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades y los cuerpos de emergencia. Sin embargo, la mujer perdió la vida en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal de Arteaga detuvieron al presunto responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Mientras tanto, agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) iniciaron las primeras indagatorias y realizaron las diligencias correspondientes, para posteriormente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Al lugar también arribaron elementos de Protección Civil, quienes realizaron una revisión de las condiciones de seguridad en el área de la compañía, con el objetivo de verificar las condiciones en las que laboraban los trabajadores.