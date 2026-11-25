Más de 18 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en dos revisiones distintas. Sumadas, las dos operaciones superan el doble del cargamento de más de 8 millones de cigarros que se reportó en esa misma aduana en septiembre.

La primera comenzó con la inspección de un contenedor. Dentro había 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos que presentaban irregularidades en los derechos de propiedad intelectual, por lo que se presumen apócrifos.

La segunda salió del análisis de riesgo que se aplica a la mercancía que llega a la aduana. En la inspección física se encontraron 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur. Se detectó su presunta naturaleza apócrifa antes de que pudieran entrar al mercado nacional.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que el trabajo se hizo junto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los dos cargamentos quedaron guardados en el recinto de la aduana mientras se resuelve su situación legal.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La ANAM explicó que revisiones como estas sirven para identificar productos falsificados y frenar su venta. Dijo que, junto con las instituciones del Gabinete de Seguridad, busca combatir el comercio ilícito.

El de Lázaro Cárdenas no es un caso aislado en esa aduana. El 11 de noviembre se dio a conocer el aseguramiento de más de 10 millones de cigarros apócrifos en 888 cajas dentro de un contenedor. El 10 de septiembre se había informado de más de 8 millones que llegaron de Hong Kong, China, declarados como cajas de papel para comida.

CT