Este martes, familiares y amigos dieron el último adiós a Rafael Gutiérrez Mota, a su esposa Lorena Cárdenas Becerra y a Karla Yuliana Hernández Muñoz, quienes fallecieron en un accidente vial, presuntamente huyendo de un intento de asalto en Jalisco.

Integrantes de clubes de vehículos todoterreno los despidieron recordando su afición por las rutas de aventura, con una última rodada. Decenas de unidades rzr aguardaron frente a la catedral para honrar su memoria

Los dos matrimonios regresaban de una rodada de Guadalajara a Colima, cuando presuntamente intentaron asaltarlos en la carretera San Juan de los Lagos- Encarnación de Díaz.

Al intentar escapar de los disparos, el conductor realizó una vuelta en U y la camioneta fue impactada por un tráiler. José, esposo de Yuliana y único sobreviviente, permanece hospitalizado e intubado, con fractura de clavícula, lesiones en la espalda y un traumatismo pulmonar.

Sus amigos aseguran que elementos de la Guardia Nacional les dijeron que conocían la peligrosidad del tramo carretero, pero que tenían instrucciones de no patrullarlo durante la noche.

Durante la despedida, sus compañeros de aventuras denunciaron que la inseguridad ha limitado sus viajes, por lo que exigieron justicia y seguridad para que viajar por carretera no signifique poner en riesgo la vida.