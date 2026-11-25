Un ataque a balazos en calles de San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato, dejó como saldo a dos hombres sin vida que se encontraban conviviendo afuera de un domicilio durante las primeras horas del día.

Fueron dos personas que iban en una motocicleta, quienes se acercaron a sus víctimas, para al tenerlos a pocos metros, uno de ellos sacó un arma y comenzó a dispararles en repetidas ocasiones.

Al lograr su objetivo, los agresores huyeron del lugar, mientras que vecinos al escuchar los dispararon fueron quienes reportaron el ataque a las autoridades correspondientes, afirmando minutos después que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad, mientras que personal de la Fiscalía comenzaba con las indagatorias correspondientes para después proceder al levantamiento del cuerpo.