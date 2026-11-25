Seis presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con la facción de "Los Chapitos", del Cártel del Pacífico, fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo coordinado por fuerzas federales. La intervención se realizó en un inmueble de la colonia Rinconada del Valle, donde también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y vehículos.

La detención ocurrió el 24 de noviembre de 2026, como resultado de labores de inteligencia y acciones conjuntas en las que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Fuerzas Especiales, quienes se encontraban comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, además de personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Los trabajos de Inteligencia Militar Central permitieron desplegar una intervención en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, integrantes del Ejército Mexicano y personal de Fuerzas Especiales, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades de seguridad estatales.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades, como parte de las investigaciones para establecer posibles vínculos de los detenidos con actividades delictivas.

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades federales, durante la actual administración la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59 mil 510 presuntos delincuentes.

FBPT