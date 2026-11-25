En Zacatecas, familiares de Dulce Guadalupe, estudiante de 14 años, exigen justicia tras la agresión que sufrió durante un partido de fútbol en su escuela. La menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza y su familia pide investigar lo ocurrido y la falta de supervisión de los maestros.

Dulce Guadalupe, de la Secundaria Federal 4 ‘Juan Pablo García’ de Zacatecas, capital, permanece en estado crítico luego de sufrir un golpe durante una agresión ocurrida mientras jugaba fútbol dentro de la escuela. Su familia relata que todo comenzó por un altercado entre los equipos.

“No fue accidente [...] Yo quiero que se haga justicia para mi nieta”, exigió Lidia de la Torre, abuela de la menor.

Según Juan Carlos Hernández, tío de Dulce, los menores jugaban fútbol cuando las jugadores del otro equipo se molestaron y aventaron a la menor. Fue durante los forcejeos que la adolescente cayó y se golpeó en la nuca.

Tras la caída, la menor sufrió una lesión grave en la cabeza que le provocó inflamación cerebral y fue trasladada al Hospital General de Zacatecas. Su familia asegura que recibió información médica de que ya no hay posibilidades de recuperación, quedando a la espera de que fuera desconectada del soporte médico. También reclaman que los estudiantes estaban sin supervisión durante el partido.

La familia también cuestiona la respuesta de las autoridades escolares y pide que se investigue cómo ocurrió la agresión. La Secretaría de Educación informó que el caso seguía bajo análisis y que, hasta su último reporte, la estudiante permanecía en coma y con pronóstico delicado.

Los afectados ya acudieron a la Fiscalía para pedir que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades, tanto por la agresión como por la actuación del personal escolar. Mientras tanto, rechazan que lo ocurrido sea tratado como un simple accidente.