Personal administrativo, docentes y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en Veracruz, mantienen una protesta para exigir la asignación de recursos y la atención a diversas necesidades del plantel.

De acuerdo con los inconformes, alrededor de 350 alumnos y 30 trabajadores resultan afectados por la falta de estímulos para el personal y de presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones.

Señalaron que actualmente no cuentan con servicio de intendencia, por lo que los propios estudiantes tienen que realizar labores de limpieza. Además, la falta de mantenimiento provocó fallas en la bomba de agua, dejando al plantel sin este servicio.

Como parte de la protesta, la mañana de este miércoles mantienen cerrada la calle Uribe, en el tramo comprendido entre Xicoténcatl y 16 de Septiembre, lo que afecta la circulación en la zona.