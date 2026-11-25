Una agresión armada ocurrida la mañana de este miércoles dejó como saldo dos víctimas, una mortal y otra lesionada en el sector centro de Hermosillo.

La agresión ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana en un domicilio situado en las calles Garmendia, entre Luis Encinas y Niños Héroes, en donde se activó el Código Rojo por detonaciones de arma de fuego, acudiendo elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

En el interior del inmueble encontraron a una mujer y un hombre lesionados con varios impactos de arma de fuego, por lo que pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer y la trasladaron a un hospital, pero al intentar ayudar al masculino, se percataron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales para el procesamiento de la escena en búsqueda de indicios que ayuden en las investigaciones, mientras que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley.

Asimismo, vecinos del sector señalaron a las autoridades que el lugar donde ocurrió la agresión es un presunto punto de venta de narcóticos.