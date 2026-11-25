Un total de 437 Mujeres Privadas de la Libertad fueron inspeccionadas durante una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil número 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El operativo se realizó durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre, con el objetivo de localizar y retirar objetos no permitidos que pudieran representar un riesgo para la seguridad al interior del centro penitenciario.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, personal del Ejército y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes supervisaron que las revisiones se realizaran conforme a los protocolos.

Como parte del operativo, también fueron inspeccionadas 146 estancias, además de las principales áreas de convivencia de las mujeres privadas de la libertad.

Al concluir las revisiones, la SSPE informó que no se realizaron decomisos relevantes y que únicamente fueron retirados artículos considerados como basura.

Posteriormente, se llevó a cabo el pase de lista correspondiente y un recorrido de seguridad perimetral para dar por concluido el operativo extraordinario.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, ha señalado que este tipo de revisiones forman parte de las medidas permanentes para mantener la seguridad en los centros penitenciarios y generar condiciones que favorezcan la reinserción social.

PT