En dos puntos diferentes del municipio de León, La Providencia y Presitas del Consuelo, fueron encontrados sin vida los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban huellas de violencia.

El primer hallazgo tuvo lugar en Presitas del Consuelo, donde vecinos de la zona al salir a sus trabajos, encontraron uno de los hallazgos, por lo que al reportarlo a las autoridades, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada por lo que serán las autoridades correspondientes quienes continúen con la investigación.

Minutos más tarde, en La Providencia, encontraron el cuerpo de un segundo hombre que se encontraba en varias bolsas de plástico.

Los agentes delimitaron el área con cinta preventiva para resguardar la escena en espera de las autoridades ministeriales.