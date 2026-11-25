Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, luego de que una persona denunciara haber sido retenida contra su voluntad en un motel de Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron la noche del lunes 23 de noviembre, cuando policías atendieron un reporte sobre un vehículo abandonado en la cochera de una habitación de un establecimiento ubicado en la colonia Fortín de las Flores.

Al ingresar, los agentes localizaron a dos personas. Una de ellas manifestó que había llegado recientemente a la ciudad y que fue recogida en el aeropuerto para después ser trasladada al motel, donde permaneció retenida durante todo el día.

La víctima señaló que, durante ese tiempo, su captor realizó llamadas a sus familiares para exigirles dinero a cambio de dejarla en libertad. También habría amenazado con atentar contra su vida si no recibía el pago.

El afectado identificó como presunto responsable a Luis ‘N’, quien fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la autoridad investigadora, que continuará con las indagatorias y determinará su situación jurídica.

APG