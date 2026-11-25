Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la noche de este martes en el ejido La Perla, luego de que presuntamente le robaran su motocicleta, situación que habría derivado en una discusión y posteriormente en la agresión armada.

El reporte se registró a las 19:48 horas en el cruce de las calles Claveles y Jazmines, donde se alertó a las autoridades sobre una persona herida por arma de fuego. El lesionado fue identificado como Víctor Manuel, de 33 años.

De acuerdo con el reporte, Denis, familiar de la víctima, informó que unos sujetos habían agredido a su hermano con un arma de fuego, provocándole una lesión en la espalda, específicamente en la región de la fosa ilíaca izquierda.

Según los primeros datos, el presunto agresor se habría llevado la motocicleta del lesionado, lo que originó una discusión entre ambos y posteriormente el ataque a balazos. Los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a Víctor Manuel y, debido a la lesión que presentaba, lo trasladaron al Hospital General de Torreón para recibir atención médica.