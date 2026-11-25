La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que nunca se descongelaron las cuentas de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa con licencia.

Durante la conferencia de prensa mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum explicó que Rocha Moya solicitó el recibir su pensión y fue por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se inconformó.

“Nunca se descongelaron las cuentas, lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas seguían congeladas y entiendo que la UIF presenta un recurso de inconformidad y el juez en esta ocasión le da la razón a la UIF y él (Rocha Moya) como cualquier otra persona tiene derecho a impugnar”, destacó la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que no conoce exactamente el tema, pero ya está en manos del Poder Judicial, ya que hay Estado de Derecho en México.

Con información de N+