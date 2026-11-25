La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá una nueva reunión con miembros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la mañana de este 25 de noviembre de 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que el encuentro será a las 11:00 horas de este miércoles.

De acuerdo con Sheinbaum, se trata de una reunión de seguimiento de la primera mesa que tuvo previamente con la Sección 7, procedente de Chiapas.

La titular del Ejecutivo federal añadió que en el encuentro de hoy estarán el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y los representantes de la citada sección de la CNTE.

“Había recibido a la Sección 7, acordamos una serie de apoyos. Ahora viene un seguimiento de esa primera reunión que tuvimos, viene el gobernador de Chiapas y va a estar Mario Delgado”, dijo.

También la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, a través de su agenda de movilizaciones diaria, dio cuenta de la reunión de este miércoles en Palacio Nacional.

Detalló que será una mesa tripartita entre la presidenta de la República, el gobernador del estado de Chiapas y la Comisión Negociadora de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El objetivo será dar continuidad a la solución de su pliego petitorio, en el que exigen la validación de cadenas de cambios y ascensos.

Además del pago de salarios pendientes (interinos y de base) y atención a rezagos laborales en el sector educativo.

De acuerdo con la SSC, en apoyo se sumará el Movimiento Magisterial Democrático y Trabajadores de Base, Activos y Jubilados agremiados a la Sección 7.

SPB