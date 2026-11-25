Estamos muy cerca de que concluya el 2026, pero todavía nos falta admirar la última superluna con la que despediremos el año.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que aún faltas dos superlunas, además de la de Castor de hoy, sin embargo, una será antes de que conluya el año y la siguiente en enero de 2027.

La Luna Llena de diciembre será la última Superluna del año, solo unos días después del solsticio de invierno, el día más corto del año, que será el 21 de diciembre a las 14:50 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el solsticio de invierno, el Sol alcanza la menor altura del año sobre el horizonte al mediodía y su luz llega con un ángulo más bajo. Esto reduce la duración del día y, por ello, el 21 de diciembre será el día con menos horas de luz en México y en el hemisferio norte. Es importante señalar que el solsticio no determina por sí mismo el día más frío del año; las temperaturas dependen de condiciones atmosféricas regionales.

¿Cuándo es la Superluna Fría?

La Luna Llena de diciembre es muy especial, ya que se verá 7.9 por ciento más grande y un 15 por ciento más brillante, por lo que recibe el nombre de Superluna.

Este fenómeno se da cuando la Luna Llena está cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Aunque se vuelve más grande y brillante, la diferencia es sutil, aunque no imperceptible.

La Superluna Fría será la noche del próximo 23 de diciembre de 2026, a las 19:28 horas (tiempo del centro de México), pero se apreciará en su máximo esplendor el 24 de diciembre, regalándonos una hermosa Nochebuena.

El nombre de Superluna Fría se atribuye a la cultura nativa americana Mohawk, debido a que ocurre en un periodo en el que las temperaturas descienden significativamente.

Así queda el calendario lunar de diciembre, para que no te lo pierdas: