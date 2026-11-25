Como se había avisado desde días anteriores, esta mañana se presentan temperaturas frías, de un solo dígito en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey, mientras que en otros puntos llegan a los 10 °C.

El cielo se encuentra nublado al amanecer, pero se espera que cambie hacia una tarde soleada, con máximas cercanas a los 17 °C y sin probabilidades de lluvia.

La masa de aire ártico mantendrá las temperaturas frías sobre el norte, noreste, centro, oriente y parte del sureste, hasta alcanzar parte de la península de Yucatán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy 25 de Noviembre de 2026 en Monterrey Nuevo León con Vanessa Ibarra

Se espera viento moderado a fuerte, sobre todo en la parte sur del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec, donde podría ser intenso. Asimismo, se espera oleaje elevado en la costa del Golfo, principalmente en Veracruz y Tabasco.

Después de la tarde soleada de hoy, regresaremos mañana jueves y viernes al cielo nublado, con bajos porcentajes de probabilidad de lluvia y temperaturas frías al inicio del día. Para mañana se esperan mínimas de 7 °C y 9 °C para el jueves, mientras que las máximas se ubicarán en los 14 °C y 15 °C, respectivamente.

A partir del sábado iniciará un periodo de días soleados, con máximas por arriba de los 24 °C y hasta 27 °C. Solamente para el lunes se esperan 21 °C, con un incremento rápido durante la semana. Será una semana soleada y sin lluvias, que representará una pausa en los sistemas frontales esperados para esta temporada.

Este año se esperan 56 frentes fríos durante la temporada. Hasta el momento han llegado ocho frentes y el domingo llegará otro, de muy corta duración y con efectos breves.