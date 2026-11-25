En Ixhuatlán del Sureste, se informó que las alarmas audibles de la empresa Almacenamientos Subterráneos del Sureste se activarán de manera intermitente, debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.

Se contempla que estas tareas al interior de las instalaciones de la empresa antes mencionada se lleven a cabo durante este miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el aviso difundido por la autoridad municipal, las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de proceso se realizarán en horarios de 7:00 a 22:00 horas, y el jueves, de 7:00 a 18:00 horas.

La activación de las alarmas forma parte de los protocolos de revisión de la empresa, por lo que el Ayuntamiento compartió la información para conocimiento de la población y evitar confusiones o preocupación ante estos sonidos.