Alertan por Activación Intermitente de Alarmas en Ixhuatlán del Sureste
El aviso municipal busca evitar confusiones entre habitantes ante los sonidos que se escucharán durante las jornadas de mantenimiento
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El aviso municipal busca evitar confusiones entre habitantes ante los sonidos que se escucharán durante las jornadas de mantenimiento
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En Ixhuatlán del Sureste, se informó que las alarmas audibles de la empresa Almacenamientos Subterráneos del Sureste se activarán de manera intermitente, debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.
Se contempla que estas tareas al interior de las instalaciones de la empresa antes mencionada se lleven a cabo durante este miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.
De acuerdo con el aviso difundido por la autoridad municipal, las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de proceso se realizarán en horarios de 7:00 a 22:00 horas, y el jueves, de 7:00 a 18:00 horas.
La activación de las alarmas forma parte de los protocolos de revisión de la empresa, por lo que el Ayuntamiento compartió la información para conocimiento de la población y evitar confusiones o preocupación ante estos sonidos.