Un vehículo terminó impactado contra una barrera de bambúes durante la madrugada de este miércoles en el circuito Aguirre Beltrán, en la zona universitaria de Xalapa. El accidente dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor circulaba a exceso de velocidad y presuntamente en estado inconveniente, por lo que perdió el control de la unidad y se estrelló contra la estructura.

El percance también provocó afectaciones en la barrera de bambúes, que forma parte del paisaje urbano de esta zona de la capital veracruzana.

Las condiciones del pavimento mojado por las lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre representaban un riesgo adicional para los automovilistas, por lo que se recomendó conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.