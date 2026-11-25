Los mexicanos ya tuvieron la oportunidad de gastarse el aguinaldo en El Buen Fin, pero si aún te queda algo de dinero o no encontraste los descuentos que esperabas, llega una nueva oportunidad para conseguir ofertas en el Black Friday 2026.

Sin embargo, al tratarse de un evento que tiene su origen en Estados Unidos, algunas personas tienen la duda sobre si las promociones solo aplican por internet, y acá te decimos qué pasa si estás en México y los tips para comprar en línea.

¿Black Friday es solo en línea o presencial en México?

Este evento de ofertas y descuentos no solo es para compras por internet, ya que algunas tiendas físicas en México también harán promociones en todo tipo de productos como tecnología, ropa, electrodomésticos, muebles y hogar.

Sin embargo, algunos compradores mexicanos suelen aprovechar los descuentos en las tiendas en línea de Estados Unidos para hacer sus compras, ya que algunas empresas suelen habilitar envíos gratis durante este periodo de rebajas.

¿Cuándo comprar en el Black Friday 2026?

El también conocido como 'Viernes Negro' comienza después de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que este año el inicio de las ofertas es el 27 de noviembre 2026, normalmente desde los primeros minutos de esta fecha en las tiendas en línea.

Pese a que este evento de descuentos se limitaba solo a un día, algunas marcas extenderán las ofertas todo el fin de semana hasta el lunes siguiente, que se conoce como Cyber Monday, el cual cae el 30 de noviembre 2026.

Este segundo evento de promociones sí tiene como objetivo incentivar las compras por internet y aplicaciones, y algunos de los productos con más rebajas este día son los de tecnología como computadoras, teléfonos, consolas y electrodomésticos.

Tips para comprar en línea en el Black Friday 2026

Si estás considerando aprovechar las ofertas en las páginas web, acá te traemos las recomendaciones y medidas de seguridad de Profeco para que tu experiencia sea segura y responsable durante el Black Friday y Cyber Monday:

Utiliza una Wi-Fi o conexión a Internet segura.

Instala en la computadora o dispositivo móvil una solución integral de seguridad y mantenla actualizada.

Compra en sitios web conocidos y con buena reputación.

La navegación segura inicia con la certeza de que estamos en el sitio deseado. Evita los enlaces de correos y anuncios.

Busca y lee cuidadosamente las políticas de privacidad, el aviso de privacidad y las políticas de devoluciones del sitio en el que realizas el comercio electrónico.

Revisa que en la página web del proveedor en la que realizarás la transacción, te informe su domicilio físico, números telefónicos y cualquier medio para acudir en caso de que requieras presentarle una reclamación.

Revisa las medidas de seguridad en la transacción (cerciórate que el sitio sea seguro [https://www.], candado amarillo en el navegador por ejemplo).

Establece alertas y revisa cuidadosamente los estados de cuenta bancarios.

Utiliza un sólo instrumento de pago en línea.

Como medida de seguridad adicional, siempre desconéctate y termina la sesión cuando hayas terminado de realizar tu compra y obtenido los comprobantes de la transacción.

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