Si una tienda te cobró el precio completo durante El Buen Fin 2026, guarda tu ticket y el anuncio del descuento. El ticket muestra cuánto pagaste y a qué precio ofrecía la tienda el producto. Con ambos puedes pedir que se respete la promoción. Si el comercio rechaza la aclaración, puedes presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La edición 16 de El Buen Fin se realizó en México del 13 al 17 de noviembre. Si compraste por internet, busca la confirmación del pedido en tu correo. Ahí puedes consultar el producto, la fecha de compra y el importe de la operación.

¿Qué pruebas sirven si la tienda no respetó el descuento?

Busca una foto de la etiqueta, una captura de pantalla o el anuncio donde viste la oferta. Revisa que se distingan el modelo, el precio anunciado y la vigencia de la promoción. Si el descuento dependía de pagar con determinada tarjeta, conserva también el comprobante que muestre que usaste esa forma de pago.

Montserrat Landaverde, abogada especialista en protección al consumidor, recomienda pedir la aclaración por escrito y guardar la respuesta de la tienda.

“Sugiero que la queja siempre sea por escrito, porque a través de este medio voy a tener evidencia con la cual puedo ponerme en contacto con la empresa, explicar la situación y tratar de solucionarlo”.

En tu mensaje, identifica el producto o el número de pedido, indica cuánto anunciaba la tienda y cuánto te cobró. Explica qué solución solicitas. Si atención al cliente te asignó un folio, guárdalo junto con los correos de seguimiento.

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¿Cómo presentar una queja ante Profeco?

En persona. Acude a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana a tu domicilio. Prepara tu identificación, los datos del comercio y los documentos de la compra. Profeco solicita el formato FF-PROFECO-2025-002. Al describir lo ocurrido, incluye el precio de la oferta y el que aparece en tu ticket. Para consultar los requisitos, busca “Cómo presentar mi queja como persona consumidora” en el portal de Profeco.

Por internet. Verifica si la tienda participa en Concilianet. Si aparece en la plataforma, crea una cuenta, describe lo ocurrido y adjunta tu identificación y los comprobantes.

Si tienes dudas sobre qué vía usar, llama al Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 o al 800 468 8722.

¿Cuándo presentar una queja y cuándo una denuncia?

La queja sirve para buscar una solución a un problema con tu compra. Por ejemplo, si la tienda anunció un 20% de descuento y te cobró el precio completo, puedes solicitar que respete la promoción. Mediante la conciliación, Profeco busca que tú y el proveedor lleguen a un acuerdo.

La denuncia permite reportar una práctica que puede afectar a más personas. Es el caso de un comercio que anuncia descuentos engañosos u omite exhibir sus precios. Para reportarlo, identifica el establecimiento, describe lo que observaste y conserva el anuncio si lo tienes.

¿Cómo comprobar si una oferta en línea te conviene?

El comparador de precios de Profeco muestra el precio más alto, el más bajo y el promedio registrado de los productos incluidos. Busca el modelo exacto que te interesa. Dos pantallas del mismo tamaño, por ejemplo, pueden tener características y precios distintos. Para consultar los precios, busca “Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin” y entra al sitio oficial de Profeco.

Si recibiste una promoción por mensaje, entra directamente al sitio oficial de la tienda y busca ahí el producto. Revisa los datos de contacto y las condiciones de entrega, cambio y devolución. Antes de pagar, confirma que el descuento aparezca en el total del pedido y guarda una captura junto con el correo de confirmación.

Con información de Fernanda Sánchez Rodríguez