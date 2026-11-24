Dos incidentes distintos con materiales químicos causaron alarma en California, Estados Unidos, este lunes 23 de noviembre de 2026, el primero ocurrió en el centro de Los Ángeles, que ocasionó la hospitalización de al menos ocho personas, y el segundo hecho se reportó en el condado de Madera, que provocó evacuaciones de personas y negocios, además del cierre de carreteras en la zona.

Los Ángeles vive emergencia por sustancia desconocida

En la estación de reciclaje y transferencia en el centro de Los Ángeles, localizada en el 2201 de E. Washington Blvd, alrededor de las 13:24 horas, las autoridades dieron a conocer que equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) atendieron el reporte sobre un fuerte olor a productos químicos y la liberación de una sustancia química desconocida.

De forma preliminar los equipos de emergencia indicaron que al menos ocho trabajadores necesitaron atención médica por lo que fueron trasladados a un nosocomio “por síntomas respiratorios de materiales peligrosos”.

Más tarde los equipos especializados en materiales peligrosos del LAFD controlaron la situación, pero siguen la investigación de qué sustancia fue la causante de la emergencia.

Reportan evacuaciones y cierre de carreteras en condado de Madera, California

La Policía y el Departamento de bomberos de Madera, California, y el equipo de materiales peligrosos del condado, atendieron este lunes un incidente con materiales químicos que involucraba una sustancia en el aire.

Como medida de precaución las autoridades ordenaron la evacuación de los negocios y residentes de la zona afectada, y cerraron la circulación en varias vías, incluidas Granada Drive, S. Pine Street, W. Almond Avenue y Pecan Avenue, reportaron medios locales.

Según un informe de la Oficina de Servicios de Emergencia de California, se añadió magnesio a un tanque que contenía ácido fórmico, desencadenando una reacción química que liberó gas al aire alrededor del mediodía.

Se reportó que 82 personas fueron evacuadas de la instalación, junto con personas de viviendas y negocios cercanos.

La cantidad de ácido fórmico involucrado y qué causó que los químicos se mezclaran siguen sin aclararse por las autoridades californianas.