El hijo de un comisionado del condado de Escambia, en Florida, murió por un disparo que recibió dentro de su tienda de campaña, donde pasaba la noche con amigos a orillas del río Blackwater. La bala se disparó desde fuera del campamento.

Carey Washington Vinson, de 19 años, acampaba con un grupo de amigos en la región del Panhandle, en el noroeste del estado, cuando ocurrió el disparo, la noche del domingo.

No se ha precisado quién disparó ni en qué circunstancias.

La muerte la dio a conocer su padre, Joe Vinson, en un mensaje publicado el lunes en Instagram. Explicó que su hijo estaba con amigos en el río cuando una bala disparada desde fuera del campamento lo alcanzó dentro de la tienda. Añadió que hay una investigación en curso y que por ahora no tiene más detalles.

"Estamos en shock y con el corazón roto por nuestro dulce niño", escribió.

Joe Vinson es el primer comisionado sin afiliación partidista en la historia del condado de Escambia y llegó recientemente al cargo tras ser electo.

La información disponible indica que el disparo hirió al joven en la cabeza, aunque el dato no proviene de una autoridad.

CT