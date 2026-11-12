¿Si Invierto Mi Aguinaldo en Cetes, Cuánto Dinero Puedo Ganar para la Navidad 2026?

Si tu aguinaldo llega antes de la segunda mitad de diciembre y lo metes a Cetes, para el 25 de diciembre habrás ganado entre unos pocos pesos y un par de cientos, según cuándo compres y cuánto inviertas.

La razón no es que los Cetes rindan poco, sino que se compran en subastas semanales y a plazos de al menos 28 días, y para Navidad quedan apenas unas semanas.

En la subasta del 10 de noviembre, los Cetes a 28 días bajaron de 6.50% a 6.20% anual, con recortes de entre 11 y 30 puntos base en los cuatro plazos, según los resultados reportados.

Días antes, el 5 de noviembre, Banxico recortó su tasa de referencia a 6.25%, su nivel más bajo desde 2022. La tendencia es a la baja, así que la tasa que encuentres en diciembre podría ser distinta.

Las cuentas para Navidad

Los Cetes pagan interés simple sobre una base de 360 días: capital × tasa × días ÷ 360. Con 6.20% anual, cada 10 mil pesos generan alrededor de 1.72 pesos brutos al día.

A continuación, se estima lo que habrías acumulado al 25 de diciembre, antes de impuestos, suponiendo que la tasa se mantiene en 6.20%:

Si tienes el aguinaldo antes del 30 de noviembre y compras en la subasta del 1 de diciembre, tus títulos llegan el 3 de diciembre y acumulas 22 días de rendimiento: unos 37.89 pesos si inviertes 10 mil pesos; 75.78 si inviertes 20 mil; y 189.44 si inviertes 50 mil.

Si lo tienes a inicios de diciembre y compras en la subasta del 8, los títulos llegan el 10 y acumulas 15 días: 25.83, 51.67 y 129.17 pesos, respectivamente.

Si llega a mediados de mes y compras en la subasta del 15, los títulos llegan el 17 y acumulas 8 días: 13.78, 27.56 y 68.89 pesos.

Si lo recibes entre el 18 y el 20 de diciembre y alcanzas la subasta del 22, los títulos llegan el 24 y solo acumulas 1 día: 1.72, 3.44 y 8.61 pesos.

En 2026, la retención provisional de ISR es de 0.90% anual sobre el capital invertido. Con esta tasa, se lleva aproximadamente 14% de los intereses brutos anteriores.

El calendario manda

La Ley Federal del Trabajo exige pagar el aguinaldo —mínimo 15 días de salario— a más tardar el 20 de diciembre, que este año cae en domingo, así que muchas empresas lo pagarán el viernes 18.

Banxico subasta los Cetes los martes y la liquidación se hace los jueves. Para participar en una subasta, hay que programar la orden en Cetesdirecto antes de las 13:00 horas del lunes anterior, y tener el dinero transferido.

Quien reciba su aguinaldo el 18 de diciembre alcanzaría la subasta del 22 y vería sus títulos hasta el 24: un día de rendimiento antes de Navidad. Los días inhábiles pueden mover estas fechas.

¿Y si lo quiero en la mano antes del 25?

Aunque el rendimiento se vaya acumulando, no lo puedes retirar hasta que vence el Cete. Todos los Cetes a 28 días comprados en diciembre vencen entre el 31 de diciembre y el 21 de enero.

Para cobrar capital e intereses antes de Navidad, tendrías que haber comprado en la subasta del 17 de noviembre (vence el 17 de diciembre) o en la del 24 de noviembre (vence el 24 de diciembre), y eso solo es posible si tu empresa adelanta el aguinaldo.

El plazo completo rinde más

Si dejas el dinero hasta el vencimiento a 28 días, a 6.20%, la cuenta sería la siguiente:

Con 10 mil pesos, el interés bruto es de 48.22 pesos, la retención de ISR se lleva 7 pesos y la ganancia aproximada es de 41.22 pesos. Con 20 mil pesos, el interés bruto es de 96.44 pesos, la retención de 14 pesos y la ganancia aproximada de 82.44 pesos.

Mientras que con 50 mil pesos, el interés bruto es de 241.11 pesos, la retención de 35.00 pesos y la ganancia aproximada de 206.11 pesos.

A 6.20% anual, 20 mil pesos generarían unos mil 240 pesos brutos en un año si la tasa no cambiara, algo poco probable en un ciclo de recortes.

Antes de invertir

Cetesdirecto, la plataforma del gobierno, permite comprar desde 100 pesos sin comisiones. Si el aguinaldo es para gastos decembrinos, los Cetes no son la herramienta más práctica, y conviene considerar opciones de liquidez diaria.

Si es ahorro que puedes dejar quieto semanas o meses, los Cetes son una opción de bajo riesgo, con la salvedad de que el rendimiento real depende de la inflación. Las cifras de esta nota son estimaciones con la tasa del 10 de noviembre.

AMP