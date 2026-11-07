Finanzas personales

Calculadora Aguinaldo 2026: Esto es lo Mínimo que Deben Pagarte por Ley

Cada vez falta menos para el pago del aguinaldo 2026, por lo que tener claro cuánto recibirás y cuál es el monto mínimo que deben cobrar los trabajadores es básico para poder exigir tus derechos

Calculadora Aguinaldo 2026: Dinero mexicano en efectivoEl aguinaldo tiene un monto mínimo y fecha límite de pago, de acuerdo con la LFT. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Calculadora Aguinaldo 2026: ¿Cuánto es lo Mínimo que Deben Pagarte por Ley? Así Puedes Calcularlo | N+