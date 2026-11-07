Calculadora Aguinaldo 2026: Esto es lo Mínimo que Deben Pagarte por Ley

Ha llegado el último periodo del año, que está marcado por las festividades, reuniones y compras, por lo que el pago extra de fin de año obligatorio es uno de los más esperados. Por ello, si quieres conocer cuánto recibirás de aguinaldo este 2026 o cuánto es el monto mínimo, te damos a conocer la forma en la que puedes calcularlo.

Como sabes, el pago de esta prestación está estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que es la máxima legislación en México encargada de regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores. En su artículo 87 indica que "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual".

Este derecho, además, aplica para los que no hayan cumplido el año de servicio. Independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo.

¿Cuándo se deposita el aguinaldo?

De acuerdo con la LFT, la fecha límite del pago del aguinaldo deberá realizarse antes del día 20 de diciembre, pero esto no indica que los empleadores tienen que realizarlo hasta ese momento. Incluso hay empresas y entidades gubernamentales que lo depositan antes de El Buen Fin.

Lo mismo ha sucedido con las pensiones de IMSS e ISSSTE, que ya adelantaron el pago o se encuentran cerca de realizar la primera emisión.

No obstante, las empresas o patrones que lo depositen después de la fecha límite pueden ser sancionados con multas que van de 50 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada trabajador afectado.

Todas las personas trabajadoras que no hayan recibido el aguinaldo después del límite establecido en la ley pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para presentar su queja.

Calculadora Aguinaldo 2026: ¿Cómo saber cuánto te corresponde?

Si lo que quieres saber es qué monto te corresponde de aguinaldo, tienes que tomar en cuenta tres factores clave:

Tu salario diario.

El tiempo que llevas trabajando en la empresa.

Si tu contrato ofrece más de 15 días de aguinaldo.

Ya que conoces esta información, la fórmula para calcular cuánto dinero recibirás este 2026 es la siguiente:

Aguinaldo = (Salario diario) x (Días de aguinaldo que te corresponden)

En el caso de que tu contrato establezca más días, ajusta la fórmula según corresponda.

Si no estás seguro de cuántos días te corresponden, puedes consultarlo directamente con tu área de Recursos Humanos o revisar tu contrato. Además, en algunas empresas el aguinaldo puede variar según tu antigüedad; mientras más tiempo lleves, mayor será el monto acumulado.

Si trabajaste menos de un año, el cálculo cambia con el dato del tiempo laborado. En ese caso, la manera de calcularlo es:

Aguinaldo proporcional = (Salario diario) x 15 x (Días trabajados / 365)

¿Cuánto es el monto mínimo de aguinaldo en 2026?

El monto mínimo que se debe pagar de aguinaldo este año está conformado por los días obligatorios establecidos en la ley y el salario mínimo, de acuerdo con las regulaciones federales.

Por ello, realizando la operación con el salario diario mínimo de 315.04 pesos, esta cifra se debe multiplicar por 15, que son los días por ley. El resultado es de 4 mil 725 pesos y ese sería el monto mínimo que deberían recibir las y los trabajadores.