¿En Qué Afore Estoy? Localiza Tu Cuenta y Aportacines Con CURP y en Línea 2026 | Paso a Paso

Uno de los temas que genera mayor preocupación, pero también dudas a los trabajadores, tanto de empresas privadas como públicas, es la jubilación. A diferencia de generaciones anteriores, en la actualidad debes realizar aportaciones que, cuando te retires, te permitirán cobrar un ingreso. Por ello, no debes perder de vista en qué Afore estás. En caso de que no lo sepas, te decimos paso a paso cómo saber si tienes y localizar en cuál se encuentra tu cuenta, solo con tu CURP y en línea.

Previamente te hemos contado cómo puedes realizar un retiro y bajo qué circunstancias te entregarían un porcentaje de tus ahorros, así como las semanas que debes tener cotizadas para realizar este proceso.

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Te recordamos que una Afore es una Administradora de Fondos para el Retiro y son instituciones que se encargan de llevar la administración de fondos para el retiro de los trabajadores. Estas entidades financieras tienen como objetivo manejar e invertir de manera segura los recursos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS o ISSSTE y así ayudarlos a incrementar sus ahorros con el objetivo de obtener una mejor pensión.

Las Afores invierten el dinero de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro, las cuales tienen como objeto maximizar rendimientos.

¿Cómo saber en qué Afore estoy?

Lo primero que debes saber es que, si trabajas o trabajaste formalmente, ya tienes una cuenta de ahorro para el retiro; no obstante, ahora lo que debes saber es dónde se encuentra y cuáles son tus aportaciones.

Por ello, mientras más pronto elijas y te registres en la Afore de tu elección y comiences a ocuparte de tu retiro y tus aportaciones voluntarias, más dinero se acumulará en tu cuenta y podrás tener un mejor retiro.

Tienes tres formas de conocer en qué Afore está tu cuenta:

Por teléfono: llama sin costo a SARTEL, al 55 1328-5000.

Por Internet: ingresando al portal AforeWeb, ingresando a la sección Localiza tu AFORE: https://www.aforeweb.com.mx/

A través de la App AforeMóvil.

Para realizar la consulta deberás tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, si cotizas para este instituto, o tu Clave Única de Registro de Población (CURP), si cotizas para el ISSSTE. En caso de que desconozcas dónde está este dato, puedes encontrarlo en tus talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE. Ten en consideración que, por tu propia seguridad, solo podrás hacer una consulta al día.

Para la consulta en línea solo debes seleccionar si ingresarás NSS o CURP, escribir el dato, así como tu correo electrónico.

Para conocer el estado de tu cuenta, comunícate con la entidad financiera con la que realices tus aportaciones. En el sitio web de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) puedes conocer los canales de atención de las Afore.