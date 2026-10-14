Finanzas personales

¿En Qué Afore Estoy? Localiza Tu Cuenta y Aportacines Con CURP y en Línea 2026 | Paso a Paso

Tener claridad sobre cuál es tu Afore te permite conocer el monto que acumulas con las aportaciones que tú, tu empleador y el Gobierno realizan, para mantener un ingreso cuando te jubiles

¿En qué Afore estoy?No pierdas de vista tu afore y las aportaciones que realizas para tu retiro. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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