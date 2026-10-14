Seguridad

Ataque Armado Deja a un Hombre Herido en la Carretera Chote-Espinal de Veracruz

Al norte del estado un hecho de violencia movilizó a cuerpos de emergencias y autoridades tras el reporte de una persona lesionada por impactos de bala

Ataque Armado Deja a un Hombre Herido en la Carretera Chote-Espinal de VeracruzA pesar de las lesiones, la víctima acudió por sus propios medios a un hospital. Foto: Juan Olmedo

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Un ataque armado en Veracruz deja a un hombre herido. Se implementó un operativo para dar con los responsables.

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