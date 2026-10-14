Ataque Armado Deja a un Hombre Herido en la Carretera Chote-Espinal de Veracruz

Un hombre resultó herido tras un ataque armado registrado sobre la carretera Chote-Espinal, entre las comunidades Pancho Villa y Paso de Valencia, pertenecientes al municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron cuando presuntamente sujetos armados a bordo de una motocicleta comenzaron a abrir fuego contra una camioneta de color negro, con remolque para ganado.

El conductor de la unidad resultó herido en una mano y una pierna, por lo que paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios, pero decidió retirarse por cuenta propia hacia un hospital.

Policías municipales y estatales, así como elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados favorables.

Personal ministerial y pericial arribó al sitio y se procedió con la recolección de indicios en el lugar. Hasta este momento no se ha definido el móvil del ataque ni al o los presuntos responsables.