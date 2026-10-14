Seguridad

Queman Combis del Transporte Público en Cuautla, Morelos; No Hay Lesionados

Las unidades fueron quemadas por sujetos que se desplazaban en motocicletas en diversos puntos de la ciudad

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