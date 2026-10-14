Queman Combis del Transporte Público en Cuautla, Morelos; No Hay Lesionados

Al menos tres combis del transporte público fueron incendiadas en Cuautla, Morelos, lo que llevó al despliegue de fuerzas federales en el municipio.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad descartó personas heridas, pero no precisó sobre los posibles motivos del caso que reportes preliminares atribuyen a actos intimidatorios de la delincuencia organizada.

"Tras el incendio de unidades de transporte público en Cuautla, no hay personas lesionadas y el servicio no se ha suspendido; fuerzas federales, estatales y municipales implementan Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) para reforzar la seguridad en el municipio", indicó.

Presuntamente, las unidades fueron quemadas por sujetos que se desplazaban en motocicletas en diversos puntos.

Medios locales indicaron que una de las combis quemadas pertenece a la ruta 13B, la cual fue incendiada en plena base. Otra más brindaba servicio a Oaxtepec, la cual fue atacada en la colonia Año de Juárez.

Los incendios ocurrieron un día después del frustrado intento del arresto de José David "N", "El Güero Gym", líder de la organización criminal Pueblos Unidos.

Ayer, agentes de la Fiscalía de Morelos acudieron a Totolapan a una diligencia para la recuperación de inmuebles y localizaron al objetivo prioritario, a quien detuvieron en flagrancia.

Sin embargo, el sujeto llamó a su base social, integrada por habitantes del municipio, quienes retuvieron a los tres elementos ministeriales y la Fiscalía estatal activó sus protocolos de atención en casos de secuestro.

Para presionar a las autoridades, los ciudadanos quemaron vehículos, incluida una camioneta en la que viajaban los elementos ministeriales.

Alrededor de las 19:35 horas, los funcionarios quedaron en libertad, después de que se liberó al hombre que habían detenido horas antes. La fiscalía reportó que uno de sus colaboradores fue hospitalizado por una herida de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el caso no quedara impune y prometió que "El Güero Gym" será recapturado.

ASJ