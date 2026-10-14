Narcotráfico

Vinculan a Proceso a Iván 'N', 'El Tanque', Operador del CJNG

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra el acusado, quien deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México

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Vinculan a Proceso a ‘El Tanque’, Presunto Operador del CJNG en Edomex

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