Vinculan a Proceso a Iván 'N', 'El Tanque', Operador del CJNG

Iván "N", "El Tanque", presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su posible participación en delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.

La vinculación fue concedida este martes por un juzgador del Estado de México, en la continuación de audiencia inicial, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional el pasado jueves.

"El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba que el juez valoró como suficientes para dictar la vinculación referida", informó la Fiscalía General de la República.

Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el acusado deberá permanecer en el CEFERESO No. 1 "Altiplano", del Estado de México.

El juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

"El Tanque" fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales.

Se le identificó como operador regional del CJNG, con actividades criminales en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Presuntamente, está vinculado con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco, en mayo de 2015, en el que murieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Policía Federal. En dicho operativo en Villa Purificación, Jalisco, las fuerzas federales buscaban la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder abatido del CJNG.

"El Tanque" fungió como lugarteniente de su hermano César ‘N’ o Víctor Hugo ‘N’, alias El Tornado, quien fue detenido el 10 de julio de 2013. Iván ‘N’ fue arrestado el 18 de noviembre de 2015 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y posteriormente, fue liberado por razones desconocidas.

ASJ