Seguridad

Dan Prisión Preventiva Oficiosa a Iván ‘N’, Alias ‘El Tanque’

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Permanecerá en prisión, mientras se continúa con la audiencia programada para el 13 de octubre

Iván 'N' alias 'El Tanque'Foto: FGR

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