Dan Prisión Preventiva Oficiosa a Iván ‘N’, Alias ‘El Tanque’

Con la imputación que realizó la Fiscalía General de la República, un juez calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Iván 'N' alias 'El Tanque', quien probablemente es un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se le dictó prisión preventiva oficiosa por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.

La autoridad judicial calificó de legal la detención, ante la labor del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del imputado.

Iván ‘N’ permanecerá en prisión en el CEFERESO Número 1 ‘Altiplano', mientras se continúa con la audiencia programada para el 13 de octubre.

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Iván ‘N’ fue detenido en Zapopan, Jalisco, en días pasados, derivado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Lo identificaron como posible operador del CJNG con actividades en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

Con información de FGR.

LECQ