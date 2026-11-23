En México se registran sismos todos los días, principalmente en el sur del país, algunos pueden sentirse en la Ciudad de México dependiendo de su magnitud y ubicación, por eso te mantenemos informado sobre la actividad sísmica para que tomes tus previsiones.

El territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Este lunes 23 de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado estos temblores:

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A las 00:48 horas hubo un sismo de magnitud 4.1, 68 km al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a una profundidad de 11 km.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

En la CDMX, la alerta sísmica puede dar aviso antes de que se sienta un temblor con epicentro lejano, como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas.

Sin embargo, cuando el sismo se origina cerca de la capital, el movimiento es sorpresivo y no hay ninguna alerta previa.

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

ASJ