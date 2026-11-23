Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 23 de Noviembre de 2026
La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación
La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación
Las carreteras del país registran accidentes diariamente o pueden ser bloqueadas por manifestantes, por ello es importante anticiparse a contratiempos y en N+ te informamos de percances viales ste lunes 23 de noviembre.
Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.
A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país esta jornada.
02:54 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Puebla–Acatzingo, km 130, dirección Acatzingo, por atención de accidente (persona atropellada).
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01:58 horas. Continúa el cierre de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 47, dirección La Tinaja, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.
01:36 horas. Se registra carga vehicular en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 207, tras la atención de un accidente.
01:18 horas. Se restablece la circulación con reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 47, dirección La Tinaja. Continúan las labores para retirar un tractocamión que salió del camino.
01:12 horas. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos de la autopista Las Choapas–Ocozocoautla, km 191. Continúan las labores de limpieza tras un accidente.
01:04 horas. Se mantiene el cierre de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 47, dirección La Tinaja, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.
01:02 horas. Se restablece la circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 240, dirección Ciudad Mendoza. El tramo opera con normalidad.
00:50 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 95. El tramo opera con normalidad.
00:38 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Pera–Cuautla, km 33, dirección Cuautla. El tramo opera con normalidad.
00:35 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Puebla–Acatzingo, km 130, dirección Acatzingo, por atención de accidente (persona atropellada).
00:27 horas. Continúa el cierre de circulación en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 95, por labores de limpieza tras un accidente.
00:24 horas. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 207. Continúan las labores de limpieza tras un accidente.
ASJ