¿Quién Es Iván Cazarín, ‘Tanque’? Líder del CJNG era Buscado por EUA y Señalado por Huachicol

Fuerzas federales dieron a conocer este martes la detención en Zapopan, Jalisco, de Iván ‘N’, alias ‘Tanque’, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el sur del país.

Iván ‘N’ operaba principalmente en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Coordinaba el lavado de dinero, robo de hidrocarburo o huachicol, trasiego de drogas y armas, además de cooptación de autoridades, robo de autos y mercancía.

También, está relacionado con los delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero.

‘Tanque’ fue uno de los operadores de confianza de Rubén Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’. Fungió como como lugarteniente de su hermano César Cazarín Molina, alias ‘Tornado’, hasta su detención en julio de 2013, donde quedó al frente del robo de combustible y las operaciones financieras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Perfil de 'El Tanque': Este es el Historial Criminal del Operador del CJNG

Además, es señalado como uno de los responsables del ataque a un helicóptero de la Defensa que participaba en una operación para capturar a Rubén Oseguera, alias ‘El Mencho”, en mayo de 2015.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificó como líder de una red, en la que estarían involucradas al menos ocho personas y 26 empresas, para evadir impuestos y realizar el contrabando transfronterizo de hidrocarburo.

Huachicol a ductos de Pemex

Iván 'N', ‘Tanque’, se dedicaba principalmente al robo de combustible o huachicol, pero también en el narcotráfico, la extorsión y el homicidio.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, ‘Tanque’ robaba combustible mediante conexiones ilegales a los oleoductos de Petróleros Mexicanos (Pemex) y lo almacenaba en tanques con capacidad para millones de litros, cerca de Veracruz, lo que generaba millones de dólares anuales para él y el CJNG.

Además, utilizaba prestanombres, familiares y asociados, para administrar gasolineras aparentemente legítimas donde vendía el combustible robado. 'Tanque' también distribuía el combustible robado a terceros en México, quienes a su vez lo trasladaban al mercado estadounidense, principalmente a Texas.

En el operativo para su detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lo trasladan a la FEMDO

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal informó que Iván 'N', alias "Tanque", fue trasladado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como fue detenido en flagrancia, permanecerá ante el Ministerio Público para rendir su declaración ministerial —la entrevista en la que expone su versión de los hechos ante la autoridad que lo investiga—. En esa etapa se determinará su situación jurídica.

Con información de Mario Torres.