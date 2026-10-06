Seguridad

¿Quién Es Iván Cazarín, ‘Tanque’? Líder del CJNG era Buscado por EUA y Señalado por Huachicol

El detenido generaba millones de dólares anuales para el CJNG, a través del robo de hidrocarburos

Iván Cazarín, ‘El Tanque’Iván Cazarín, ‘el Tanque’. Foto: @OHarfuch

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Iván 'Tanque', líder del CJNG, arrestado en Jalisco. Acusado de robo de combustible y lavado de dinero. Conoce su impacto en el crimen organizado.

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