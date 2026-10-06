Narcotráfico

Detienen en Zapopan a ‘El Tanque’, Operador Regional del CJNG, Informa García Harfuch

A Iván ‘N’, cercano de ‘El Mencho’, se le relaciona con el ataque contra un helicóptero del Ejército en Jalisco, en 2015

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Detienen a Iván 'N', Presunto Operador del CJNG con Actividades en Varios Estados

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Omar García Harfuch anuncia la captura de 'El Tanque', cercano a 'El Mencho', en un operativo conjunto. Descubre los detalles de esta operación clave.

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