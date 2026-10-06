Detienen en Zapopan a ‘El Tanque’, Operador Regional del CJNG, Informa García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en un operativo conjunto fue detenido Iván ‘N’, alias El Tanque, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El funcionario detalló que El Tanque fue arrestado en flagrancia en Zapopan, Jalisco, el lunes, 5 de octubre. Se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, El Tanque está vinculado con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas, señaló García Harfuch.

Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco, en mayo de 2015, en el que murieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Policía Federal. En dicho operativo en Villa Purificación, Jalisco, las fuerzas federales buscaban la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder abatido del CJNG.

El Tanque fungió como lugarteniente de su hermano César ‘N’ o Víctor Hugo ‘N’, alias El Tornado, quien fue detenido el 10 de julio de 2013. Iván ‘N’ fue arrestado el 18 de noviembre de 2015 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y posteriormente, fue liberado por razones desconocidas.

Según documentos, El Tanque estableció vínculos con el grupo delictivo La Barredora en Tabasco, entre 2021 y 2022.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Iván 'N' por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de El Mencho por lo que hubo intercambio de información con la agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificó como líder de una red en la que estarían involucradas al menos ocho personas y 26 empresas para evadir impuestos y realizar el contrabando transfronterizo de hidrocarburo.

El Tanque será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

García Harfuch reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, del Grupo de Operaciones, de los agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR); y del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes identificaron los movimientos de El Tanque, lo localizaron y participaron en el operativo de la detención.

El funcionario también agradeció por el apoyo a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, encabezados por Rocío Nahle y Pablo Lemus, respectivamente.

“Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”, afirmó García Harfuch en un mensaje publicado en su perfil de X.