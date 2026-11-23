Más de 12 mil personas fueron evacuadas de un concierto del rapero estadounidense Don Toliver luego de que una "sustancia desconocida" fuera liberada entre el público, informó este lunes la policía británica.

La Policía del Gran Mánchester informó que sus agentes recibieron un llamado alrededor de las 22:00 horas del domingo, tiempo local, para acudir al recinto Co-op Live, tras reportes de personas afectadas por una sustancia que inicialmente se creyó que era gas lacrimógeno.

Videos difundidos en redes sociales mostraron aparentemente a asistentes tosiendo y cubriéndose la boca mientras abandonaban el lugar.

Las autoridades declararon un "incidente mayor", una medida que permite coordinar la respuesta de distintos servicios de emergencia.

Una persona fue trasladada a un hospital y más de 50 fueron atendidas en el lugar. Algunas reportaron síntomas oculares y respiratorios, informó el Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra.

El organismo señaló que, como medida preventiva, se realizan labores de descontaminación en el recinto.

La subjefa de policía Steph Parker dijo que cualquier persona que haya abandonado el concierto y posteriormente presente malestares debe acudir a su hospital más cercano.

"Ahora comenzaremos a investigar a fondo qué sustancia era y cómo ocurrió este incidente", declaró.

Por su parte, el recinto Co-op Live informó en un comunicado que sus directivos trabajan con la policía para identificar la causa de lo ocurrido.

Toliver, rapero y cantante de trap y R&B nominado a los premios Grammy, participa en la banda sonora del nuevo videojuego "Grand Theft Auto".

El artista tiene programadas dos presentaciones en Londres como parte de su gira Nitrous: este lunes en el O2 Arena y el martes en el OVO Arena Wembley.

El servicio de ambulancias, por su parte, inició una descontaminación del lugar como medida de precaución, mientras que los responsables del reciento Co-op Live precisaron que colaboran con la Policía para determinar la causa del incidente.

ASJ