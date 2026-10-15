Tigre Ataca y Mata a William Chapman en Inglaterra; Critican a Trump por Video Hecho con IA

William Chapman, un joven inglés de 23 años que trabajó como actor infantil en series de televisión, murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre en Inglaterra.

El caso ocurrió el pasado 10 de octubre, luego de que Chapman ingresara al área de los felinos. Varios visitantes grabaron el momento en que el tigre lo atacó, y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

La familia confirmó su identidad y dio a conocer que el joven llevaba varios años enfrentando una enfermedad mental por la que recibía tratamiento médico. También señaló que estaba bajo medicación.

En un mensaje sobre su muerte, sus familiares lo recordaron como un joven brillante, cariñoso y encantador. También expresaron su deseo de que las autoridades puedan ayudarlos a comprender qué lo llevó a entrar al área de los felinos.

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Chapman había participado en algunas series de televisión durante su infancia, antes de que su nombre se diera a conocer por el ataque ocurrido en el parque.

Hasta el momento, no se detallan los motivos por los que ingresó al área restringida ni las circunstancias específicas que precedieron al ataque. La familia mencionó su enfermedad y el tratamiento que recibía, pero no estableció una relación entre esa condición y lo ocurrido.

Después de lo ocurrido, Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video generado con IA en el que aparece luchando contra un tigre haciendo alusión al caso de Chapman, lo que le generó fuertes críticas.

En tanto, la familia pidió en un comunicado, de acuerdo con Reuters, que deje de compartirse. "La publicación y difusión de contenido profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”.







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