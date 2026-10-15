Confirman Primera Muerte tras Sismo Magnitud 7.7 en Panamá

El 9 de octubre un poderoso sismo de magnitud 7.7 dejó severos daños en Panamá. El terremoto afectó directamente a más de 11 mil 500 personas, según el registro oficial. En estos momentos más de 2 mil 800 personas viven en albergues temporales tras las afectaciones a sus viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas; hoy se confirmó el primer deceso.

A diferencia de países con actividad sísmica extrema y constante como Chile, Japón o México, Panamá no suele registrar sismos de gran magnitud o devastadores, no obstante, sí es considerada una zona sísmicamente activa. “No estábamos preparados”, fueron las primeras declaraciones de las personas afectadas tras el terremoto a los medios locales.

Casi una semana después de lo ocurrido, la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá, informó que Elena Barría, de 68 años, quien se encontraba hospitalizada a causa de las lesiones que presentó por el derrumbe de su vivienda.

“Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. (20:42 GMT) el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026", indicó en un comunicado.

La CSS, reconoció la “fortaleza y entereza” que demostraron Elena y su familia durante este difícil proceso. De acuerdo con los familiares de la adulta mayor que padecía diabetes y no tenía una pierna, la causa de su deceso fue por un infarto luego de ser operada.

Elena tenía el abdomen perforado, ya que al momento del sismo se encontraba en su domicilio en el pueblo de Macaracas, uno de los más afectados en Panamá. Uno de sus hijos y un vecino realizaron diversas maniobras para dar con ella entre los escombros.

Sin embargo, cuando la hallaron se percataron que tenía una viga de hierro, la cual se desprendió del techo, incrustada en el abdomen. La familia de Elena Barría dijo a EFE que al momento de llevarla al hospital no la atendieron de inmediato, de hecho, estuvo horas esperando en la calle.

Cuando finalmente le brindaron auxilio médico, Elena fue trasladada a un hospital para ser operada. La cirugía fue un éxito, pero momentos después perdió la vida por la falla cardíaca.

Panamá ahora trabaja para reponerse de este duro golpe de la naturaleza. Se contabilizan 619 escuelas afectadas, 35 de ellas colapsaron. También hay destrucción en edificios gubernamentales, iglesias, centros de salud, hoteles y en una decena de carreteras, vías principales y puentes de todo el país.

EPP