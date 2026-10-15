Internacional

Confirman Primera Muerte tras Sismo Magnitud 7.7 en Panamá

Elena Barría, de 68 años, falleció este miércoles en un hospital de la capital panameña

El sismo provocó severos daños el pasado 9 de octubre en PanamáFoto: EFE
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Confirman Primera Muerte por Sismo Magnitud 7.7 en Panamá, Casi una Semana Después | N+