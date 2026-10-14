Economía

Anuncian la Creación del Banco de la Ciudad de México; Estos Son los Servicios que Ofrecerá

El proyecto busca acelerar el crecimiento, la inversión y el emprendimiento en la capital del país como "brazo financiero"

Congreso de la CDMX durante presentación de Segundo Informe de GobiernoFoto: N+
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