Anuncian la Creación del Banco de la Ciudad de México; Estos Son los Servicios que Ofrecerá

Las autoridades capitalinas confirmaron diversos cambios para la Ciudad de México para los próximos años. Una de esas modificaciones se presentará a nivel económico en favor de la ciudadanía.

Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno 2025-2026, la jefa de gobierno aseguró que se creará el Banco de la Ciudad de México, al que denominó como "el brazo financiero de la transformación".

La funcionaria explicó ante el Congreso de la CDMX que la presentación del proyecto será pronto y en la propuesta se definirá la construcción de una banca pública de desarrollo, la cual tendrá objetivos específicos.

"Anuncio la creación del Banco de la Ciudad de México; el brazo financiero de la transformación. Presentaremos un proyecto para construir una banca pública de desarrollo, para acelerar el crecimiento, la inversión y el emprendimiento", dijo ante el Pleno.

Asimismo, refirió que la creación del Banco de la Ciudad de México no debería ser motivo para "asustarse", debido a que se pedirá la participación a la iniciativa privada.

"No se asusten, los que se puedan asustar por esto. Lo vamos a hacer incluso con la iniciativa privada", puntualizó.

Sin embargo, no dio a conocer más detalles sobre su funcionamiento, cuándo se echaría a andar el proyecto, así como los beneficios que el Banco de la CDMX tendría para la ciudad.

Otro de los adelantos es que se echará a andar "una gran revuelta contra la burocracia", con el programa Cero Filas y Cero Papel. Lo anterior, porque se digitalizarán y simplificarán trámites, y se eliminarán requisitos innecesarios para acabar con las filas interminables en trámites.

EPP