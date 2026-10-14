Asesinan a Empresario y Exlíder Ganadero 'Pancho' Salcido en Escuinapa, Sinaloa

La violencia en Sinaloa no se detiene. En el municipio de Escuinapa, en donde en las últimas semanas se han registrado graves hechos de violencia, de nueva cuenta un crimen vuelve a conmocionar a la comunidad.

La mañana de este miércoles una llamada de emergencia por reportes de disparos de arma de fuego alertó a las autoridades municipales, quienes de inmediato acudieron hasta la zona centro para verificar la situación.

Al exterior de un negocio de venta de fruta y verduras encontraron a un hombre con lesiones por impacto de arma de fuego, por lo que le brindaron los primeros auxilios; sin embargo los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Francisco Alberto Salcido Rivera, mejor conocido como “Pancho" Salcido.

Las inmediaciones de la calle Severiano Morelo, entre Francisco Pérez y Centenario, fueron acordonadas para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de hacer el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones.

Según testigos, el hombre llegó en su camioneta hasta el negocio en compañía de una menor de edad, presuntamente su hija. Cuando descendió de la unidad fue atacado a balazos.

Foto: Especial

En el lugar brindaron atención por crisis nerviosa a algunos familiares de la víctima, quienes lo identificaron como Francisco Alberto Salcido Rivera o “Pancho Salcido”, empresario y exlíder de la Asociación Ganadera de Escuinapa.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque o si el empresario había recibido amenazas antes del ataque.

EPP