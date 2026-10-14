Seguridad

Asesinan a Empresario y Exlíder Ganadero 'Pancho' Salcido en Escuinapa, Sinaloa

El fallecido se encontraba con su hija menor de edad cuando fue agredido a balazos; investigan el crimen

El empresario conocido como "Pancho Salcido" fue asesinado en el centro de EscuinapaFoto: Noti Mx
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