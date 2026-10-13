Accidentes

Mueren 4 Policías al Caer de Patrulla en Puente de Morelos; Atendían una Emergencia

Los oficiales perdieron la vida al caer desde el distribuidor vial de más de 15 metros de altura; investigan el caso

Los policías perdieron la vida al caer desde un puente en la carretera La Pera-CuautlaFoto: Círculo de Poder
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