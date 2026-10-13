Mueren 4 Policías al Caer de Patrulla en Puente de Morelos; Atendían una Emergencia

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró esta tarde en la autopista La Pera-Cuautla, debido a un accidente en el que perdieron la vida varios oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos.

Los hechos ocurrieron cuando la patrulla circulaba en la parte alta del puente para atender un llamado de auxilio. Sin embargo, el conductor presuntamente perdió el control de la unidad en el tramo que conecta con el municipio de Tepoztlán y la zona oriente de la entidad.

Al tratarse de un punto de curvas, señalado por automovilistas como uno de los más peligrosos, los policías que viajaban en la parte trasera de la patrulla salieron proyectados.

Luego del accidente, ambulancias de la Cruz Roja y otros equipos de rescate acudieron de inmediato al sitio donde brindaron atención de urgencia a las personas lesionadas. En el lugar fueron diagnosticadas dos personas sin signos vitales.

Más tarde, la SSPC de Morelos confirmó que la cifra de víctimas mortales aumentó a cuatro personas; un elemento más se encuentra hospitalizado.

“Dos de los tres elementos lesionados en el accidente vial registrado esta tarde en la autopista La Pera–Cuautla fallecieron durante su traslado a un hospital, por lo que se confirma un total de cuatro decesos”, afirmó en un comunicado.

La dependencia lamentó los fallecimientos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Aseguró que brindará acompañamiento, al tiempo que dará seguimiento a la situación de salud del policía que está hospitalizado.

Hasta el momento se conoce exactamente cómo ocurrió el accidente en el que perdieron la vida los cuatro policías, no obstante, será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien lleve a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

EPP