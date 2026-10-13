Seguridad

Cae Integrante de 'Pueblos Unidos' en Morelos, pero lo Liberan para Salvar a Policías Retenidos

Durante el operativo se registraron bloqueos y enfrentameintos en Totolapan

¿Qué Pasa en Totolapan, Morelos? Esto se Sabe tras Reportes de Bloqueos tras OperativoOperativo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal en este municipio de los Altos de Morelos. Foto Cuartoscuro
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