Cae Integrante de 'Pueblos Unidos' en Morelos, pero lo Liberan para Salvar a Policías Retenidos

Luego de que la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, Morelos se registraran hechos de violencia como enfrentamientos y bloqueos, la Fiscalía del estado informó que, como parte de la estrategia nacional de combate contra el delito de extorsión, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos implementaron un operativo que logró la ubicación y detención de José David “N”, generador de violencia de influencia regional relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”.

Como resultado de este operativo, integrantes de esta célula criminal retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. "Ante ese hecho, se activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas retenidas contra su voluntad".

Finalmente, los colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueron liberados alrededor de las 19:35 horas al ser entregada la persona detenida horas antes.

Un agente está hospitalizado por una herida producida por arma de fuego. Su estado de salud se reporta como estable.

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos subraya que la vida de su personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física.

Durante los hechos de violencia, la secretaría de Seguridad del estado pidió a la población estar informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier emergencia a los teléfonos 911 y 089.

Lo anterior derivó en bloqueos y quema de vehículos en los municipios de Atlatlahucan, Tlayacapan y Yautepec.

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