El Toluca ya conoce a su primer rival para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

Se trata del Palmeiras de Brasil, equipo que este sábado 28 de noviembre conquistó la Copa Libertadores tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la gran final del certamen sudamericano, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Con este resultado, el conjunto brasileño aseguró su boleto para enfrentar a los Diablos Rojos en el denominado Derbi de las Américas, encuentro que reunirá a los campeones de la CONCACAF y la CONMEBOL en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.

El único tanto de la final fue obra del paraguayo Ramón Sosa, quien al minuto 52 aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar la anotación que le dio al Palmeiras su cuarta Copa Libertadores de su historia. Anteriormente, el equipo brasileño había levantado el trofeo continental en 1999, 2020 y 2021.

De esta manera, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tendrá una complicada prueba internacional frente a uno de los clubes más importantes del futbol sudamericano.

¿Cuándo y dónde jugará Toluca contra Palmeiras en la Copa Intercontinental?

El enfrentamiento entre Toluca y Palmeiras está programado para el próximo miércoles 9 de diciembre de 2026, en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar. El partido correspondiente al Derbi de las Américas comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Los mexiquenses consiguieron su clasificación a la Copa Intercontinental después de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la que derrotaron a Tigres en la final. Ahora tendrán la oportunidad de representar a la región frente al vigente monarca sudamericano.

¿Qué sigue para Toluca si derrota al Palmeiras?

En caso de conseguir la victoria frente al conjunto brasileño, los Diablos Rojos avanzarán a la Copa Challenger, instancia en la que se medirán al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el sábado 12 de diciembre, nuevamente en territorio catarí.

Si Toluca consigue superar ese compromiso, tendrá la oportunidad de disputar la gran final de la Copa Intercontinental el miércoles 16 de diciembre, donde ya espera el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League.

De esta manera, el conjunto escarlata tiene por delante un importante desafío internacional, con la posibilidad de medirse ante algunos de los clubes más destacados del futbol mundial y buscar un título que representaría un logro histórico para la institución mexiquense.