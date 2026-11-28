El W Championship de la Concacaf ya entregó los dos primeros boletos directos de cuatro que dará la Copa del Mundo Femenil Brasil 2027, luego de las victorias por goleada de Estados Unidos y Jamaica.

Este sábado, la Selección Mexicana será una de las cuatro que aspiren a estar en la justa mundialista. Las otras tres son Haití, rival de nuestro combinado, Canadá y Panamá, que se enfrentarán entre ellas.

Las triunfadoras de esta llave se adjudicarán las dos últimas plazas directas; mientras que las selecciones perdedoras, entre las que ya están El Salvador y Costa Rica, deberán enfrentarse para conseguir dos boletos al repechaje intercontinental.

Estados Unidos no tuvo problemas para derrotar a su rival en turno, es más, mostró su calidad de potencia y goleó 8-0 a las salvadoreñas, en duelo celebrado en Mansfield, Texas, donde se efectúa el torneo.

Mientras que las jamaicanas también acabaron con las costarricenses 3-0, un marcador que las hace merecedoras de llegar a la justa brasileña el próximo año.

Para este sábado, en el mismo inmueble, México se medirá a Haití. En el papel, todo hace suponer que las mexicanas ganarán la llave, lo que supondría terminar con una sequía de 12 años sin ir a un Mundial.

En la otra serie, Canadá jugará ante Panamá. Las de la Hoja de Maple también salen como favoritas, aunque tanto el cuadro mexicano como el canadiense tendrán que demostrarlo en la cancha.

Ahora bien, no solo está en juego el pase mundialista: los equipos que lleguen a la ronda de semifinales tendrán asegurado su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este torneo se reparten tres boletos, pero al avanzar el conjunto de las Barras y las Estrellas a esta fase, por ser anfitrión, ya tiene su pase asegurado. Es decir, los espacios olímpicos siguen intactos

¿Esto qué significa? Que las plazas se repartirán entre los otros tres invitados a semifinales. De ahí la importancia de que México, Haití, Canadá y Panamá busquen la victoria este sábado para tener doble premio.

El partido entre México y Haití se efectuará a las 15:30 horas (tiempo de México) de este sábado; mientras que el Canadá vs. Panamá se efectuará al mediodía.

Con información de N+

ICM