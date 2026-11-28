Por no haber pedido el permiso a la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, a Christian Thomas Gibson le cancelaron las autoridades del ayuntamiento la construcción de un puente para acceder a su casa en Tepoztlán, Morelos.

Anabelle Edith de Mesa Labastida, presidenta de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Tepoztlán, dio detalles sobre la decisión.

"Se dice que tiene permisos, pero necesita otros permisos, o sea, no nada más es como que ya saqué un permiso y ya puedo hacerlo. Primero debió habérsele consultado a la comunidad. / Se molestó todo mundo en Tepoztlán, empezaron a difundir esta afectación que se estaba haciendo con máquina, que no es lo correcto, sin tener conocimiento ninguna autoridad local".

El hijo del actor estadounidense Mel Gibson presentó ante la ayudantía de Amatlán papeles en los que la CONAGUA y la Secretaría de Medio Ambiente le autorizaban hacer un puente de aproximadamente 15 de metros. Sin embargo, infringió las reglas locales, de usos y costumbres.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Autoridades Cancelan Construcción de Puente de Hijo de Mel Gibson en Tepoztlán, Morelos

Perseo Quiroz, presidente municipal de Tepoztlán, afirmó que el problema radica en que no se informaron adecuadamente de los procedimientos.

"Tenemos aquí afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, pues personajes de la política, de los medios artísticos, y que muchas veces viene al municipio a habitarlo y que no se informan adecuadamente de qué es el ordenamiento, de dónde puede construir, de dónde no puede construir. Tenemos, inclusive, juicios ante tribunales, varios que los hemos ganado, pero también otros en donde prácticamente también, los propios magistrados, de alguna manera, sin entender los ordenamientos ecológicos, pues han permitido que se sigan construyendo".

Este viernes, el alcalde de Tepoztlán dio a conocer el nuevo convenio de ordenamiento territorial, con el objetivo de dejar claros los procedimientos y limitaciones.

"No entienden justamente, primero, que esto es un área natural protegida. Se trata el programa de ordenamiento ecológico y sobre todo, pues para que los intereses económicos y los intereses inmobiliarios tengan muy claro que se puede y que no se puede hacer".

Para llegar a la casa del hijo de Mel Gibson en Tepoztlán, Morelos, hay que recorrer caminos estrechos y de terracería, un tramo en dónde los pobladores, con sus recursos, están pavimentando y una vereda donde solo se puede pasar a pie, antes de el punto en donde el pretendía construir un puente.

Los pobladores dicen que las obras nuevas tienen dos caras. José Cazares Ramírez lo explica así: "Vienen a dar empleo a la gente que no tiene otro recurso en que trabajar y a la vez nos vienen a quitar el bonito panorama, la vegetación o la fauna la vida en afectar".

Mientras, el llamado de la población de Amatlán de Quetzalcóatl a las autoridades del gobierno estatal, para evitar que lleguen personas ajenas a la comunidad a querer construir, es que al menos reparen los caminos de terracería que se inundan durante las lluvias.

Con información de Adriana Valasis

ICM