Este sábado tendrá lugar en el penal del Altiplano la audiencia para determinar la situación jurídica de Fausto Isidro ‘N’, ‘El Chapo Isidro’, detenido hace una semana en Guasave, Sinaloa.

Ahí, unos 500 elementos de seguridad permanecen desplegados. Y el gobierno local anunció apoyos económicos a quienes resultaron afectados, sobre todo por la quema de sus vehículos.

La población, sin embargo, no ha recuperado plenamente su tranquilidad.

A partir de las 7 de la noche, las calles de Guasave lucen vacías. Los habitantes aseguran que aún no se sienten seguros de salir después de esta hora.

Aunque algunas escuelas de la zona ya retomaron clases presenciales, el ausentismo continúa en escuelas de educación básica.

Apenas el jueves, el hallazgo de un supuesto explosivo en las oficinas de servicios regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del municipio provocó la evacuación de decenas de personas. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que se trataba de "un condensador eléctrico para iniciar la marcha de motores".

La noche del martes en ese municipio, un hombre identificado como Omar, fue asesinado a balazos en un ataque armado dentro de un local de comida sobre el bulevar central de la ciudad.

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La alcaldesa del municipio, desde esta semana, cuenta con protección.

“Yo no la pedí, ellos precisamente viendo las circunstancias, creyeron necesario, yo me sentía tranquila, pero debo de acatar las propias órdenes de la gobernadora”, indicó Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave.

El gobierno estatal anunció atención psicológica para los habitantes de municipios del norte de Sinaloa, principalmente Guasave, Ahome, Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado, así como apoyos económicos para afectados por los bloqueos y quemas del pasado 20 de noviembre, incluidos los vehículos que quedaron en la ruta Culiacán–Los Mochis, sobre la carretera México 15 y la autopista Benito Juárez.

Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, señaló:

"El gobierno del estado reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y responder con sensibilidad y solidaridad ante situaciones que afectan su patrimonio, tranquilidad y bienestar”.

El programa contempla apoyos para propietarios de vehículos particulares y de carga por un monto de hasta 200 mil pesos. También podrán solicitarlo propietarios de viviendas, comercios y otros bienes dañados.

Esta semana el director de Servicios Públicos en el municipio de Ahome, Iván Gálvez Meza, reconoció que, Germán ‘N’, alías ‘Serafín’, detenido durante el Operativo Centella es su familiar directo.

“Lamentablemente, sí es mi hermano, pero no por eso realmente voy a ser juzgado. Cada quien es responsable de sus actos y de sus acciones”, afirmó.

Con información de N+.

LECQ