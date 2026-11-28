Tracy fue acosada por 10 años. El hombre que no la dejaba en paz fue finalmente encarcelado cuando intentó matar a otra mujer.

Pero su vida estaba destruida. Había perdido su casa, se divorció, y su salud se vio muy afectada, ya que sufría de estrés postraumático.

El daño psicológico que sufrí es incalculable y, además, repercute en todos los ámbitos de tu vida; por mucho que no quieras, acabas perdiendo el control de todo.

A pesar de muchos intentos, el problema sigue siendo enorme. Casi 2 millones de personas, sobre todo mujeres, sufrieron acoso de marzo del 2025 a marzo de 2026, pero solo poco más del 1% de los casos registrados por la Policía termina en algún tipo de condena.

Ahora, el gobierno británico anunció que el stalking, o acoso persistente, será un delito independiente, en lo que describe como la mayor reforma de estas leyes desde 2012.

El nuevo delito reemplazará los dos que existen hoy, y los acosadores podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.

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El cambio más importante: las víctimas ya no tendrán que demostrar que sintieron miedo o angustia; la ley se centrará en la conducta del acosador y no en cómo reacciona la víctima.

Esto protegerá a mujeres como Alice Ruggles, asesinada por su exnovio hace diez años tras una campaña de acoso.

Sus padres dicen que la reforma evitará que las víctimas tengan que admitir lo asustadas que están, algo que fortalece al acosador.

Además, los tribunales ya pueden imponer directamente órdenes de protección que restringen al acosador, incluso sin una condena penal.

Sarah Edwards, de la ONG Suzy Lamplugh, señala: "Sabemos que, en muchos casos de acoso, sigue sin reconocerse este delito; a menudo, las denuncias individuales se registran por separado, de manera que resulta bastante complejo armar el caso desde una perspectiva penal".

El cambio todavía no es ley. El gobierno debe llevarlo al Parlamento y aún no hay fecha. Mientras tanto, las organizaciones de víctimas piden rapidez porque el acoso rara vez se queda ahí.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM