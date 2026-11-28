Las autoridades italianas avisaron a las de México de la llegada de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, con el fin de que se le permita la entrada, tras ser vetada en Costa Rica.

El Ministerio de Exteriores de Italia informó este sábado que su embajada en México "ha alertado a las autoridades mexicanas sobre la llegada" de Albanese.

El gobierno italiano se aseguró "de que no existen impedimentos para su entrada en el país", según se lee en un comunicado.

Albanese, crítica con la ocupación israelí de Palestina y que ha tenido que enfrentarse a sanciones de Estados Unidos por su postura, fue vetada a su llegada a Costa Rica.

La representante de la ONU viajó al país centroamericano para ser investida doctora honoris causa en la principal universidad del país. Llegó el jueves y migración le impidió el acceso.

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La relatora fue obligada a permanecer en el aeropuerto de San José -interviniendo en la ceremonia de su doctorado por videoconferencia- hasta que la Sala Constitucional del país le permitió ir a un hotel para descansar.

Después, previsiblemente este sábado, deberá dejar el país y se trasladará a México.

El director de Migración de Costa Rica, Homer Badilla, aseguró que se ha negado su ingreso al país debido a que tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas".

A través de redes sociales, la funcionaria relató que a pesar de la orden de la Corte, la policía de migración no le permitía salir. Según su dicho, tampoco su aerolínea cumplió a tiempo con lo dictado por el órgano judicial.

Fue hasta pasada la medianoche que publicó un mensaje en X: "Estoy fuera del aeropuerto. Por fin. Gracias a todas y todos los que me brindaron su ayuda".

ICM